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Altın Toplar

Altın Toplar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

2 çorba kaşığı margarin

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, kimyon

3 adet yufka

1 paket krema

2 adet yumurta

2 su bardağı galeta unu

10-15 adet kiraz domates

Servis için:

6 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı su

1 paket kepekli ekmek

Mevsim yeşillikleri

YAPILIŞI

Margarini tavada eritip, içine kıyma ilave edin. 2-3 dakika soteleyip kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edip karıştırın. Ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakın. Yufkaları üst üste yerleştirin. En üst yufkaya krema sürün. Yufkayı önce dörde daha sonra her bir parçayı beşe bölün. Her parçanın içine kıymalı harçtan yerleştirip, elinizde top gibi sarın. Önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Malzeme bitene dek çöp şişe sıra ile altın top ve kiraz domates yerleştirin. Yumurta akı ve suyu iyice çırpıp, ekmek dilimlerini yumurta akına bulayın. Ekmek dilimlerini yağlanmış yuvarlak kek kalıbına hafif üst üste gelecek şekilde, kalıbın taban ve kenarlarına kaplayarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, ekmekler sertleşene dek pişirin. Soğuyunca kek kalıbından çıkarıp, ortasına doğranmış mevsim yeşilliklerini alın. Üzerine çöp şişleri dizip servis yapın.
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