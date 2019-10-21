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Antepfıstıklı çörek tarifi

Antep fıstıklı tariflerin hepsi birbiriyle yarışır derecede lezzetli değil mi? Çay saatlerinin yanına gidecek tarifiyle antepfıstıklı çörek tarifi sizlerle
Antepfıstıklı çörek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:



Dört buçuk su bardağı un



1 çay bardağı pudraşekeri



125 gram tereyağı



1 paket instant maya , 1 adet yumurta



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 çay bardağı süt



İÇ MALZEME İÇİN:



Bir buçuk su bardağı antepfıstığı içi



200 gram kaymak , 1 çay bardağı pudraşekeri


YAPILIŞI

İç malzeme için oda sıcaklığındaki kaymak, dövülmüş antepfıstığı ve pudraşekerini karıştırıp kenara alın. Hamur için tüm malzemeyi oda sıcaklığına getirip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerine nemli bir bez örtüp 15 dakika dinlendirin. Daha sonra 8 bezeye ayırın ve az miktarda un serpilmiş zeminde yemek tabağı büyüklüğünde açıp, üzerlerine iç malzemeden sürün. Rulo şeklinde sarıp, hamurun üst tarafından 2-3 cm bırakarak boylamasına kesin ve oluşan iki parçayı karşılıklı dolayın. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlayıp, fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.

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