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Arnavut Böreği Tarifi

Arnavutlara has olan el açması Arnavut böreği nasıl yapılır?
Arnavut Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

4 su bardağı un

Yeteri kadar ılık su, tuz

1 su bardağı sıvı yağ



İç harcı için:

1 kg pırasa

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

300 gram kıyma

Yarımşar çay kaşığı karabiber, tuz ve pul biber

1 adet kesme şeker

YAPILIŞI

Un, su ve tuzu iyice yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Daha sonra 10 parçaya bölün. Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyun. Bu şekilde 20 dakika dinlendirip, yeniden açın. Büyük bir yufka elde edin. İstediğiniz şekilde keserek kenara alın. İç harcı hazırlamak için soğan ve pırasayı incecik kıyın. Tereyağında hafifçe soteleyin. Kıymayı ilave ederek sotelemeye devam edin. Karabiber, tuz, pul biber ve kesme şekeri ekleyin. Soğumaya bırakın. Kestiğiniz yufkaların içine hazırladığınız harçtan pay edip, istediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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