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Baklava Yufkalı Sebzeli Börek

Baklava Yufkalı Sebzeli Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 paket baklava yufkası



İÇ MALZEME İÇİN:

1'er adet patates, patlıcan ve kabak

2'şer adet kırmızı biber ve sivri biber

4-5 dal taze soğan

6-7 dal maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber



ÜZERİ İÇİN: 1 adet yumurta Çörek otu

YAPILIŞI

Sebzeleri küçük küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağını ısıtıp tüm sebzeleri kavurun. Taze soğan ve maydanozu ince kıyıp soğuduktan sonra üzerine ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Baklava yufkalarını 5-6 adetlik gruplar olacak şekilde üst üste koyun. Daha sonra 4 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç kısmına iç malzemeden 1-2 çorba kaşığı koyup muska şeklinde sarın. Yufkaların uçlarını suyla yapıştırarak kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
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