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Biberli kekikli çavdar ekmeği

Biberli kekikli çavdar ekmeği
  • 2 Adet
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 su bardağı çavdar unu

2.5 su bardağı su

1/2 paket (21 gram) yaş maya

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı pulbiber

10 dal yabani kekik

Tuz

Üzeri için;

1 çorba kaşığı çörekotu

1 çorba kaşığı susam

YAPILIŞI

Yaş maya, tozşeker ve yarım su bardağı suyu bir kaba alın. Karıştırarak eritin ve 10 dakika bekletin. Çavdar ununu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. İçine erimiş maya, pulbiber, kıyılmış kekik ve tuz ekleyip karıştırın. Kalan 2 su bardağı suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Üzerine nemli bir bez kapatarak oda sıcaklığında hamur iki misli büyüklüğe erişene dek mayalandırın. Daha sonra unlu zeminde yeniden yoğurun ve ikiye bölün. Her parçaya somun şekli verip, pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine su sürüp susam ve çörekotu serpin. Bıçakla her hamurun üzerine çapraz çizikler atın. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika bu şekilde mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
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