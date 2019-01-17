Biberli kekikli çavdar ekmeği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yaş maya, tozşeker ve yarım su bardağı suyu bir kaba alın. Karıştırarak eritin ve 10 dakika bekletin. Çavdar ununu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. İçine erimiş maya, pulbiber, kıyılmış kekik ve tuz ekleyip karıştırın. Kalan 2 su bardağı suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Üzerine nemli bir bez kapatarak oda sıcaklığında hamur iki misli büyüklüğe erişene dek mayalandırın. Daha sonra unlu zeminde yeniden yoğurun ve ikiye bölün. Her parçaya somun şekli verip, pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine su sürüp susam ve çörekotu serpin. Bıçakla her hamurun üzerine çapraz çizikler atın. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika bu şekilde mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.