Bilini Üstü Filizler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık sütün yarısını bir kaseye koyun ve içine maya ile 1 çorba kaşığı un ilave edin. Üzerinde köpükler oluşuncaya değin bekletin. Unu ve tuzu derin bir kasede karıştırın. Köpüren mayalı karışımı ve kalan sütü, una ilave edin. İyice karıştırın. Üstünü bir bezle kapatarak, kabarana dek bekletin. Bu süre 1 ile 1.5 saat arası olabilir. Ayrı bir yerde yumurta aklarını iyice çırpın ve hamura katın. Yumurta sarılarını da hamura ekleyin (yumurtaların sarısı ve akı ayrı ayrı çırpılıp ilave ediliyor). Tekrar 10 dakika kadar bekletin. Hamurdan 1 çorba kaşığı kadar alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü-arkalı pişirin. İsterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben hiç yağ kullanmadım. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine birer tatlı kaşığı süzme yoğurt paylaştırıp, keten tohumu filizleri ile süsleyerek servis yapın.