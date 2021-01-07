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Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Börekitas tarifi

Börekitas tarifi

Lezzetiyle mest edecek enfes bir tarif...
Börekitas tarifi
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN



1 su bardağı Bizim Yağ Ayçiçek ve Bizim Yağ Karışımı



Yarım su bardağı su



1 yemek kaşığı elma sirkesi



1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri



Un



İÇ HARCI İÇİN



2 adet közlenmiş patlıcan veya haşlanmış patates



1 çay bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri



ÜZERİ İÇİN



1 adet yumurta sarısı



1 çay bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri



Çörek otu



TEPSİYE SÜRMEK İÇİN



Bizim Yağ


YAPILIŞI

İç harcı için patlıcan veya patateslerin kabuklarını soyup ezin. Rendelenmiş eski kaşar peyniri ile karıştırın. Hamuru hazırlamak için un dışında kalan malzemeyi hamur yoğurma kabında karıştırın. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar yavaşça un ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika dinlendirin. Hamuru mürdüm eriği büyüklüğünde bezelere ayırıp merdane yardımıyla açın. Çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar şeklinde kesin. Bir taraflarına harç koyup hamurun diğer parçası ile üzerini kapatın. Açılmaması için birleşen kenarları elinizle hafifçe bastırın. İçine Bizim Yağ sürülmüş fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çok ince rendelenmiş eski kaşar peyniri ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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