Börekitas tarifi

İç harcı için patlıcan veya patateslerin kabuklarını soyup ezin. Rendelenmiş eski kaşar peyniri ile karıştırın. Hamuru hazırlamak için un dışında kalan malzemeyi hamur yoğurma kabında karıştırın. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar yavaşça un ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika dinlendirin. Hamuru mürdüm eriği büyüklüğünde bezelere ayırıp merdane yardımıyla açın. Çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar şeklinde kesin. Bir taraflarına harç koyup hamurun diğer parçası ile üzerini kapatın. Açılmaması için birleşen kenarları elinizle hafifçe bastırın. İçine Bizim Yağ sürülmüş fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çok ince rendelenmiş eski kaşar peyniri ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.