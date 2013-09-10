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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Çatal

Çatal

Çatal
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı tuz

125 gram margarin

Üç buçuk su bardağı un

Üzerine:

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI

Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Toz şeker ve zeytinyağını ekleyip tekrar çırpın. Yoğurt, oda sıcaklığındaki
margarin ve tuzu ekleyip karıştırın. Mahlep, elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp iki avucunuzun arasında yuvarlayın. Hamurları birbirine ekleyip çatal şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurların üzerine fırçayla yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Tepside soğutup servis tabağına alın.

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