Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Toz şeker ve zeytinyağını ekleyip tekrar çırpın. Yoğurt, oda sıcaklığındaki

margarin ve tuzu ekleyip karıştırın. Mahlep, elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp iki avucunuzun arasında yuvarlayın. Hamurları birbirine ekleyip çatal şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurların üzerine fırçayla yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Tepside soğutup servis tabağına alın.