Çatlak Çörek

Erimiş ve soğumuş margarini derin bir kaseye alın. Zeytinyağı, yoğurt, sirke, maden suyu, kabartma tozu, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Elenmiş unu yavaşça ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp buzdolabında 24 saat bekletin. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına 1 çay kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 dilim sucuk koyup, kapatın. Yuvarlak şekil verip, yağlanmış tepsiye dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Bir bıçakla üzerilerini artı şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.