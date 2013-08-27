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Çatlak Çörek

Çatlak Çörek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sirke

1 çay bardağı maden suyu

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 adet yumurta

Aldığı kadar un



İçi için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

150 gram sucuk



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

Susam

YAPILIŞI

Erimiş ve soğumuş margarini derin bir kaseye alın. Zeytinyağı, yoğurt, sirke, maden suyu, kabartma tozu, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Elenmiş unu yavaşça ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp buzdolabında 24 saat bekletin. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına 1 çay kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 dilim sucuk koyup, kapatın. Yuvarlak şekil verip, yağlanmış tepsiye dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Bir bıçakla üzerilerini artı şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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