Çatlak Çörek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram margarin
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sirke
1 çay bardağı maden suyu
1 paket kabartma tozu
Tuz
1 adet yumurta
Aldığı kadar un
İçi için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
150 gram sucuk
Üzerine:
1 adet yumurtanın sarısı
Susam
YAPILIŞI
Erimiş ve soğumuş margarini derin bir kaseye alın. Zeytinyağı, yoğurt, sirke, maden suyu, kabartma tozu, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Elenmiş unu yavaşça ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp buzdolabında 24 saat bekletin. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına 1 çay kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 dilim sucuk koyup, kapatın. Yuvarlak şekil verip, yağlanmış tepsiye dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Bir bıçakla üzerilerini artı şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.