Cevizli Bulgur Böreği Tarifi

Haşlanmış kalın bulguru derin bir kaseye alın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı kavurun. Ayrı bir kapta yumurta ve zeytinyağını çırpın. Bulgurun içine sırasıyla; kavrulmuş soğan, zeytinyağlı yumurta, rendelenmiş patates, galeta unu, un, rendelenmiş kaşar peyniri, ince dövülmüş ceviz, kabartma tozu, tuz, karabiber, kimyon ve kekik ilave edin. Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba boşaltın. Bir spatula ile üzerini düzelttikten sonra, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Dilimleyip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.