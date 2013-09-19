DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Cevizli Bulgur Böreği Tarifi

Cevizli Bulgur Böreği Tarifi

Çıtır çıtır cevizli bulgur böreği tarifi... Lezzetli cevizli bulgur böreği nasıl yapılır?
Cevizli Bulgur Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı haşlanmış pilavlık bulgur

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy patates

4 çorba kaşığı galeta unu

5 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı iç ceviz

1 paket kabartma tozu

Tuz, karabiber, kimyon ve kekik

YAPILIŞI

Haşlanmış kalın bulguru derin bir kaseye alın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı kavurun. Ayrı bir kapta yumurta ve zeytinyağını çırpın. Bulgurun içine sırasıyla; kavrulmuş soğan, zeytinyağlı yumurta, rendelenmiş patates, galeta unu, un, rendelenmiş kaşar peyniri, ince dövülmüş ceviz, kabartma tozu, tuz, karabiber, kimyon ve kekik ilave edin. Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba boşaltın. Bir spatula ile üzerini düzelttikten sonra, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Dilimleyip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN