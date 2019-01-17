Cevizli Pekmezli Ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alıp üzerine kıyılmış ceviz, instant maya ve tuz ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp pekmez ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında iki misli büyüklüğe ulaşana dek mayalandırın. Daha sonra unlu zeminde tekrar yoğurun. Hamura yuvarlak ekmek şekli verip, pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine un serpip, yatay olarak 3 çizik atın. Nemli bir bezle örterek 20 dakika tepside mayalandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45-50 dakika pişirin.