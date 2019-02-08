Cevizli Tatlı Ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tozşeker, un, kuru maya ve suyu karıştırıp, 5-10 dakika dinlendirin. Hamur için tüm hamur malzemesini bir kaba alın. Üzerine mayalı karışımı ekleyip karıştırın ve yumuşak kıvamlı ancak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Yağlanmış bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın ve 1-1.5 saat dinlendirin. İçinin dolgusu için süt ve tereyağını tavaya alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın ve ocaktan alın. Cevizi rondodan geçirip un haline getirin. Sütlü tereyağı karışımı, ceviz ve kalan diğer dolgu malzemesini karıştırın. Hamuru unlu zemin üzerinde 1-2 mm kalınlığında yufka hamuru gibi açın. Üzerine harcı sürüp, sıkıca rulo yapın. Daha sonra yağlanmış büyük boy geniş bir baton kalıba sığacak şekilde zikzak katlayıp içine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, tozşeker serpin. Havlu örtüp, 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.