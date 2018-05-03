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Çikolatalı Sigara Böreği Tarifi

Çikolatanın karşı konulmaz gücünün en pratik hali çikolatalı sigara böreği nasıl yapılır? Çikolatalı sigara böreği tarifi...
Çikolatalı Sigara Böreği Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı damla çikolata

​4 çorba kaşığı dövülmüş fındık

2 adet yufka



KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ



ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri


YAPILIŞI

Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enlemesine sonra boylamasına kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkayı tekrar üçgen keserek 12 adet üçgen yufka çıkarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve toplam 24 adet üçgen yufka elde edin. Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın sıvı yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tarifi çikolatalı fındık kreması kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
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