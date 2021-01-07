Dızmana tarifi

Hamur için gereken unun dışındaki tüm malzemeyi hamur yoğurma kabında karıştırın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene kadar yavaşça un ilave edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp yarım saat süreyle mayalanmaya bırakın. Dızmananın üzerine sürmek için eritilmiş Bizim Yağ, yumurta ve yoğurdu bir kasenin içinde iyice çırpın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün. İlk hamuru 4-5 mm kalınlığında olacak şekilde açın. Üzerine yoğurtlu harçtan bir fırça yardımıyla sürün. Hamuru rulo şeklinde sarın. 5 santimlik parçalar şeklinde kesin. Dik duracak şekilde içine bolca Bizim Yağ sürülmüş fırın tepsisinin içine dizin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Tepsiye dizdikten sonra üzerlerine de kalan yumurtalı sosu bolca sürün. Bu şekilde yarım saat daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-40 dakika pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.