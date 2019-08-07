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Dolmalık Fıstıklı Kıymalı Poğaça Tarifi

Dolma içlerine tatlı tariflerine çok yakışan dolmalık fıstık, hamur içindeki tarifiyle de denemek isteyenlerin severek sık sık yapmak isteyeceği bir lezzet olmaya hazır. Farklı tarifiyle dolmalık fıstıklı kıymalı poğaça tarifi
Dolmalık Fıstıklı Kıymalı Poğaça Tarifi
  • 18 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



2 adet yumurta



Aldığı kadar un



1 paket (10 gram) instant maya



1 tatlı kaşığı tuz



1 tatlı kaşığı tozşeker



125 gram oda sıcaklığında margarin



Yarım su bardağı sıvıyağ



Yarım su bardağı ılık süt



Yarım su bardağı yoğurt





İç malzeme için:



250 gram kıyma



1 çorba kaşığı dolmalık fıstık



2 çorba kaşığı sıvıyağ



1 tatlı kaşığı salça



1 adet domates



Tuz, karabiber, pulbiber





Üzeri için:



Çörekotu


YAPILIŞI

Hamur için bir adet yumurtanın akını ve sarısını ayırın. 3 su bardağı unu yoğurma kabına eleyin. Maya, tuz ve tozşeker ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp, margarin, sıvıyağ, 1 adet yumurta, 1 adet yumurta akı,ılık süt ve yoğurdu ilave edin. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için 40-45 dakika bekletin. İç malzeme için tavaya aldığınız sıvıyağda dolmalık fıstığı rengi hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Salça, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, tuz, karabiber ile pulbiber katın. 2-3 dakika çevirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dinlenen hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle 1 parmak kalınlığında açın. Ortasına kıymalı iç harçtan koyun ve dilediğiniz şekilde kapatın. Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp, çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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