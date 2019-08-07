Dolmalık Fıstıklı Kıymalı Poğaça Tarifi

Hamur için bir adet yumurtanın akını ve sarısını ayırın. 3 su bardağı unu yoğurma kabına eleyin. Maya, tuz ve tozşeker ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp, margarin, sıvıyağ, 1 adet yumurta, 1 adet yumurta akı,ılık süt ve yoğurdu ilave edin. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için 40-45 dakika bekletin. İç malzeme için tavaya aldığınız sıvıyağda dolmalık fıstığı rengi hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Salça, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, tuz, karabiber ile pulbiber katın. 2-3 dakika çevirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dinlenen hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle 1 parmak kalınlığında açın. Ortasına kıymalı iç harçtan koyun ve dilediğiniz şekilde kapatın. Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp, çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.