Ekşi mayalı ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

3 su bardağı suyun yarım su bardağını ayırarak, un ve ekşi mayayla karıştırın. 1 dakika kadar yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra, tuz ve kalan yarım su bardağı suyu da ekleyin. Bir daha karıştırın ve bu karıştırmayı 2 saat boyunca her yarım saatte bir yapın. 2 saatin sonunda, 2 saat daha dinlenmeye bırakın. Tezgaha alıp, spatula yardımıyla iki bezeye ayırın. Yarım saat tezgahta dinlendirip, unlanmış bezli sepetlere alın. Bu aşamadan 2-3 saat sonra (ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişmekte) ekmekler pişmeye hazırdır. Fırının içine içi su dolu küçük bir kap yerleştirin ve ilk 5 dakika 230, 30 dakika 200 derecede, iyice ısıttığınız bir tepsi ya da çelik tavada pişirin.