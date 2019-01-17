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Ekşi mayalı ekmek

Ekşi mayalı ekmek
  • 2 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram tam buğday unu

600 gram un

3 su bardağı su

Tuz

200 gram levan (25 gram ekşi maya

100 gram un ve 3/4 su bardağı su karıştırılıp en az 8 saat bekletilerek hazırlanır

YAPILIŞI

3 su bardağı suyun yarım su bardağını ayırarak, un ve ekşi mayayla karıştırın. 1 dakika kadar yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra, tuz ve kalan yarım su bardağı suyu da ekleyin. Bir daha karıştırın ve bu karıştırmayı 2 saat boyunca her yarım saatte bir yapın. 2 saatin sonunda, 2 saat daha dinlenmeye bırakın. Tezgaha alıp, spatula yardımıyla iki bezeye ayırın. Yarım saat tezgahta dinlendirip, unlanmış bezli sepetlere alın. Bu aşamadan 2-3 saat sonra (ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişmekte) ekmekler pişmeye hazırdır. Fırının içine içi su dolu küçük bir kap yerleştirin ve ilk 5 dakika 230, 30 dakika 200 derecede, iyice ısıttığınız bir tepsi ya da çelik tavada pişirin.
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