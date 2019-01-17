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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Glutensiz tahıllı ekmek

Glutensiz tahıllı ekmek

Glutensiz tahıllı ekmek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram pirinç unu

500 gram mısır nişastası

200 gram kabuksuz çiğ kabak çekirdeği

200 gram kabuksuz ayçekirdeği

200 gram keten tohumu

20 gram tuz

600 gram ılık su


YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek ilk mayalanma için 60 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından hamuru ikiye bölüp pişirme kağıdı serili iki farklı ekmek kalıbına veya baton bir kalıba yerleştirin. İkinci mayalanma için 2 saat daha kabın içinde bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 70-80 dakika pişirin.
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