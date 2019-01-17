Glutensiz tahıllı ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek ilk mayalanma için 60 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından hamuru ikiye bölüp pişirme kağıdı serili iki farklı ekmek kalıbına veya baton bir kalıba yerleştirin. İkinci mayalanma için 2 saat daha kabın içinde bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 70-80 dakika pişirin.