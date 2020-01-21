Havuç kremalı milföyler...

Milföy hamurlarını yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra her birinden geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlak parçalar kesin ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Havuçlu krema için havuçları soyup irice doğrayın ve yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra blenderden geçirin. Küçük bir tavaya aktarıp üzerine şeker ve nişasta katın. Kısık ateşte kıvam alana dek pişirin. Soğuduktan sonra sıkma torbasına aktarın. Soğuyan milföyleri ikiye kesip, alt parçalarını servis tabağına alın. Üzerlerine havuçlu krema sıkın. Diğer parçaları üzerine kapatın. Pudraşekeri serpin. Üst kısımlarına da havuçlu krema sıkın. Üzümleri pudraşekerine bulayıp en üste yerleştirin ve servis yapın.