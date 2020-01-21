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Havuç kremalı milföyler...

Yumuşacık bir lezzet! Havuç kremasını daha önce denemediyseniz bu lezzete bayılacaksınız... İşte havuç kremalı milföyler...
Havuç kremalı milföyler...
  • 12 Adet
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet milföy, 6 adet havuç



Yeteri kadar su



4 çorba kaşığı tozşeker



3 çorba kaşığı nişasta, 12 adet üzüm



2 çorba kaşığı pudraşekeri



Üzerine: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Milföy hamurlarını yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra her birinden geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlak parçalar kesin ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Havuçlu krema için havuçları soyup irice doğrayın ve yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra blenderden geçirin. Küçük bir tavaya aktarıp üzerine şeker ve nişasta katın. Kısık ateşte kıvam alana dek pişirin. Soğuduktan sonra sıkma torbasına aktarın. Soğuyan milföyleri ikiye kesip, alt parçalarını servis tabağına alın. Üzerlerine havuçlu krema sıkın. Diğer parçaları üzerine kapatın. Pudraşekeri serpin. Üst kısımlarına da havuçlu krema sıkın. Üzümleri pudraşekerine bulayıp en üste yerleştirin ve servis yapın.

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