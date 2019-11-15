Havuçlu milföy tarifi

Bir tencereye aldığınız zeytinyağında küp doğranmış havuç ve kıyılmış taze soğanı 1-2 dakika kavurun. 2 su bardağı suyu katıp, havuç yumuşayana kadar pişirin ve ezerek püre haline getirin. Ayrı bir kasede beyaz peynir, lor ve kaşar peynirini çatalla ezip havucun içine katın. Kıyılmış maydanoz, tuz ile karabiber ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırın. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletip yumuşamalarını sağlayın. Hamurları düz bir zeminde elinizle hafifçe açarak genişletin. Geniş kısmına havuçlu iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Diğer milföy hamurları ve havuçlu iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız ruloların üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında 1 saat bekletin. Dolaptan çıkardığınız ruloları 1 cm kalınlığında kesin. Kesilmiş kısımları üste gelecek şekilde hafif yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzeri için derin bir kapta yumurta sarısı ve kremayı çırpıp fırça ile rulolara sürün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana kadar pişirin.