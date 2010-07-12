Isırganlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Isırganı yıkayıp, sadece yapraklarını ve ince dallarını alın. İncecik kıyın. Sıvı yağı tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğanları yağda kavurun. Isırganı ekleyin. Karabiber ve tuz ilave edip, suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. 1 adet milföyü elinizle biraz açarak, ortasına kavurduğunuz ısırganın dörtte birini koyun. Hamurun köşelerini birleştirerek minik pide şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Diğer milföyleri de bu şekilde hazırlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.