Ispanaklı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alıp ince kıyılmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış ıspanağı koyun. Ispanak diriliğini kaybedinceye kadar pişirin. Un ekleyip karıştırın. Daha sonra sütü ilave edin ve 5 dakika pişirin. Peyniri tavaya ekleyip ezin. Tuz ve karabiber ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Yufkaları 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Uç kısmına ıspanaklı harç koyup muska şeklinde katlayın. Yufka ve harç bitene kadar işleme devam edin. Üzerine yumurta sarısı sürüp yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirip servis yapın.