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Ispanaklı Susamlı Milföy

Ispanaklı Susamlı Milföy
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet milföy hamuru

3 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı susam

4 çorba kaşığı çörek otu

2 su bardağı bakliyat (nohut, kuru fasulye vs.)

İçi için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500 gram ıspanak yaprağı

Yarım demet dereotu

Tuz, karabiber

Beşamel sos için:

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı tepeleme un

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını unlu zemine koyup 5 dakika oda sıcaklığında bekletin. Tartölet kalıplarının içini zeytinyağı ile yağlayın. Daha sonra bol susam ve çörek otu serpin. Yumuşayan milföy hamurlarını tartölet kalıplarının büyüklüğünde bir bardak ağzı ile kesin. Daha sona kalıplara yerleştirin. Aynı bardakla yağlı kağıttan parçalar kesip hamurların üzerine yerleştirin. Kabarmaması için üzerilerine bakliyat koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan içini hazırlamak için, tereyağını eritip piyazlık doğranmış soğanı 2 dakika sote edin. Üzerine ince kıyılmış ıspanağı ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip 5 dakika daha kavurun. En son ince kıyılmış dereotunu ekleyip ocaktan alın. Sosu için, tereyağını bir tavaya alıp eritin. Unu ilave edip 2 dakika kavurun. Üzerine azar azar ve karıştırmaya devam ederek sütü ekleyin. Koyulaşınca kaşar peyniri, karabiber ve tuz serpip ocaktan alın. Pişen milföy çanaklarını fırından alıp, bakliyat ve kağıtları kaldırın. Milföylerin yarısını servis tabağına alın. İçlerine önce beşamel sos, sonra da ıspanaklı karışımdan koyun. Kalan milföyleri üzerilerine kapatıp servis yapın.

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