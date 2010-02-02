İspanyol Böreği

Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma



1'er adet soğan ve domates



1 tatlı kaşığı sıvı yağ



3 adet sivri biber



Tuz, karabiber



Krep için:



1 su bardağından bir parmak eksik un



Yarım su bardağı su



4 adet yumurta



Yarım çay bardağı sıvı yağ



Pane için:



1 su bardağından bir parmak eksik un



4 adet yumurta



1 su bardağından bir parmak eksik galeta unu



Kızartmak için:



Sıvı yağ



Servis için:



Soya sos