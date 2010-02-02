İspanyol Böreği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram kıyma
1'er adet soğan ve domates
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
3 adet sivri biber
Tuz, karabiber
Krep için:
1 su bardağından bir parmak eksik un
Yarım su bardağı su
4 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Pane için:
1 su bardağından bir parmak eksik un
4 adet yumurta
1 su bardağından bir parmak eksik galeta unu
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Servis için:
Soya sos
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda 3 dakika soteleyin. Kıymayı ilave edip kısık ateşte 5 dakika soteleyin. Küp doğranmış domates, ince kıyılmış sivri biberler, tuz ve karabiber ekleyip 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Krep için, tüm krep malzemesini çırpma teli ile karıştırın. Süzgeçten geçirip yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın. Hamur malzemesi bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kreplerin içine hazırladığınız soğanlı harcı pay edin. Rulo şeklinde sarıp, uçlarının açılmaması için uçlarına yumurta akı sürün. Krepleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak soya sos ile servis yapın.