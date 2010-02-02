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İspanyol Böreği

İspanyol Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

1'er adet soğan ve domates

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

3 adet sivri biber

Tuz, karabiber

Krep için:

1 su bardağından bir parmak eksik un

Yarım su bardağı su

4 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Pane için:

1 su bardağından bir parmak eksik un

4 adet yumurta

1 su bardağından bir parmak eksik galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

Soya sos

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda 3 dakika soteleyin. Kıymayı ilave edip kısık ateşte 5 dakika soteleyin. Küp doğranmış domates, ince kıyılmış sivri biberler, tuz ve karabiber ekleyip 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Krep için, tüm krep malzemesini çırpma teli ile karıştırın. Süzgeçten geçirip yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın. Hamur malzemesi bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kreplerin içine hazırladığınız soğanlı harcı pay edin. Rulo şeklinde sarıp, uçlarının açılmaması için uçlarına yumurta akı sürün. Krepleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak soya sos ile servis yapın.
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