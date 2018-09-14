Kabaklı Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için su, süt, toz şeker, tuz, yumurta akı ve sarısını hamur yoğurma kabında karıştırın. Maya ve tereyağını ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edip yoğurun. İç malzemesini hazırlayana kadar hamuru 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için kabağı rendeleyin. Peyniri ekleyip çatalla ezerek karıştırın. Kıyılmış dereotu ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Elinizde açıp içine kabaklı harcı paylaştırın. Dilediğiniz şekilde kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine süt ve çırpılmış yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.