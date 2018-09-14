Kabaklı Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er çay bardağı ılık su ve süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 adet yumurtanın akı
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant maya
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
2-3 su bardağı un
İÇ MALZEME İÇİN:
2 adet kabak
250 gram kaşar loru
1/2 demet dereotu
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN: 2 çorba kaşığı süt
1 adet yumurta sarısı
Çörekotu
YAPILIŞI
Hamur için su, süt, toz şeker, tuz, yumurta akı ve sarısını hamur yoğurma kabında karıştırın. Maya ve tereyağını ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edip yoğurun. İç malzemesini hazırlayana kadar hamuru 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için kabağı rendeleyin. Peyniri ekleyip çatalla ezerek karıştırın. Kıyılmış dereotu ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Elinizde açıp içine kabaklı harcı paylaştırın. Dilediğiniz şekilde kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine süt ve çırpılmış yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.