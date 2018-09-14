DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Kabaklı Poğaça

Kabaklı Poğaça

Kabaklı Poğaça
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er çay bardağı ılık su ve süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 adet yumurtanın akı

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

2-3 su bardağı un



İÇ MALZEME İÇİN:

2 adet kabak

250 gram kaşar loru

1/2 demet dereotu

Tuz, karabiber



ÜZERİ İÇİN: 2 çorba kaşığı süt

1 adet yumurta sarısı

Çörekotu

YAPILIŞI

Hamur için su, süt, toz şeker, tuz, yumurta akı ve sarısını hamur yoğurma kabında karıştırın. Maya ve tereyağını ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edip yoğurun. İç malzemesini hazırlayana kadar hamuru 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için kabağı rendeleyin. Peyniri ekleyip çatalla ezerek karıştırın. Kıyılmış dereotu ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Elinizde açıp içine kabaklı harcı paylaştırın. Dilediğiniz şekilde kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine süt ve çırpılmış yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Ayçöreği
Ayçöreği
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Nohutlu Börek
Nohutlu Börek
Hodanlı Muska Börek
Hodanlı Muska Börek
Milföyden Kolay Pide
Milföyden Kolay Pide
Enginarlı Pizza
Enginarlı Pizza
Nohut Unlu Kandil Simidi
Nohut Unlu Kandil Simidi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN