DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Kandil Simidi

Kandil Simidi

Kandil Simidi
  • 45 Adet
  • Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1 kahve fincanı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

2 adet yumurtanın akı

Çörek otu, susam

YAPILIŞI

Margarini derin bir kaba alın. Yoğurt, sıvı yağ, toz şeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyip, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin. Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısını susama bulayın, yarısının da üzerine çörek otu serpin. Simitleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin yerine, eritilip iyice ılınmış margarinle de hamuru hazırlayabilirsiniz. Simitleri, ağzı kapalı bir kavanozda 1 hafta süreyle taze olarak saklayabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN