Kandil Simidi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini derin bir kaba alın. Yoğurt, sıvı yağ, toz şeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyip, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin. Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısını susama bulayın, yarısının da üzerine çörek otu serpin. Simitleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika beklettikten sonra servis yapın.