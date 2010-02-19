Kandil Simidi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
3 çorba kaşığı yoğurt
1 kahve fincanı sıvı yağ
3 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı mahlep
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için:
2 adet yumurtanın akı
Çörek otu, susam
YAPILIŞI
Margarini derin bir kaba alın. Yoğurt, sıvı yağ, toz şeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyip, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin. Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısını susama bulayın, yarısının da üzerine çörek otu serpin. Simitleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika beklettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin yerine, eritilip iyice ılınmış margarinle de hamuru hazırlayabilirsiniz. Simitleri, ağzı kapalı bir kavanozda 1 hafta süreyle taze olarak saklayabilirsiniz.