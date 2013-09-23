Kaymaklı Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın. Tuzla ovup suyunu sıkın. İnce kıyıp, beyaz peynir ile karıştırın. Hamuru hazırlamak için yumurta, yoğurt, kaymak, sirke, tuz, limon suyu ve karbonatı karıştırın. Unu ekleyip hamur yapın. Hamuru 1-2 saat dinlendirip 10 eşit parçaya bölerek nişastayla birlikte tepsi büyüklüğünde açın. Tereyağı eriyene kadar sıvı yağ ile birlikte kısık ateşte bekletin. Yufkaları fırın tepsisine yerleştirirken aralarına yağ karışımından sürün. Beş kat olduğunda üzerine ıspanaklı malzemeden yayın. Kalan 5 kat hamuru da aynı şekilde yerleştirin. Yağlı karışımı ılık su ve yumurta sarısı ile karıştırın. Böreğin en üst katını bıçakla delin. Üzerine yağlı karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.