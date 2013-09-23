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Kaymaklı Börek Tarifi

Misafirlerinize layık kaymaklı börek tarifi... Kaymaklı börek nasıl yapılır?
Kaymaklı Börek Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 küçük kase yoğurt

150 gram kaymak

1 çorba kaşığı limon suyu

l 1 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz l Aldığı kadar un

1 su bardağı mısır nişastası

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ



İçine: 1 kg ıspanak

Yarım su bardağı rendelenmiş

beyaz peynir



Üzeri için: 1 çay bardağı ılık su

1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın. Tuzla ovup suyunu sıkın. İnce kıyıp, beyaz peynir ile karıştırın. Hamuru hazırlamak için yumurta, yoğurt, kaymak, sirke, tuz, limon suyu ve karbonatı karıştırın. Unu ekleyip hamur yapın. Hamuru 1-2 saat dinlendirip 10 eşit parçaya bölerek nişastayla birlikte tepsi büyüklüğünde açın. Tereyağı eriyene kadar sıvı yağ ile birlikte kısık ateşte bekletin. Yufkaları fırın tepsisine yerleştirirken aralarına yağ karışımından sürün. Beş kat olduğunda üzerine ıspanaklı malzemeden yayın. Kalan 5 kat hamuru da aynı şekilde yerleştirin. Yağlı karışımı ılık su ve yumurta sarısı ile karıştırın. Böreğin en üst katını bıçakla delin. Üzerine yağlı karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.
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