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Kaymaklı Poğaça

Kaymaklı Poğaça
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kaymak

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım kibrit kutusu

büyüklüğünde yaş maya

Aldığı kadar un, tuz

İçine:

100 gram beyaz peynir

Birkaç dal maydanoz

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara alın. Yumurta akını bir kaba alıp üzerine un hariç bütün malzemeyi ilave edin. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın ve 10 dakika dinlendirin. Diğer taraftan peyniri ezip ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın. Elinizle açıp içlerine peynirli harç koyun. Arzunuza göre klasik poğaça formunda ya da yuvarlak olarak şekillendirin. Yarım saat mayalanması için tepside bekletin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirip servis yapın.
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