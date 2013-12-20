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Kete

Kete
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • ERZURUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket margarin

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

2 tutam tuz

Yağlamak için:

Yarım paket margarin

İçine:

Yarım paket margarin

3 çorba kaşığı un,

tuz

Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Öncelikle hamuru hazırlayın. Bunun için, margarin, yumurta, bir tutam tuz ve unu derin bir kaba alın. Karbonatı, yoğurtla kabartıp hamura ilave edin ve yoğurun. Hamuru yarım saat kadar dinlendirin. Bu arada harcı hazırlayın. Bunun için yarım paket margarini eritip, unu kavurun. Tuz ilave edip, soğutun. Dinlenen hamurdan bezeler koparın. Tepsi büyüklüğünde açın. Açtığınız yufkaları ikiye bölün. Eritilmiş yarım paket margarinle yağlayın. İkiye katlayın. Hazırladığınız harcı üzerine koyup, yufkayı zarf katlar gibi katlayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 derece fırında pişirin.
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