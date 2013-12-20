Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket margarin
1 adet yumurta
1 çay kaşığı karbonat
1 çorba kaşığı yoğurt
Aldığı kadar un
2 tutam tuz
Yağlamak için:
Yarım paket margarin
İçine:
Yarım paket margarin
3 çorba kaşığı un,
tuz
Üzerine:
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Öncelikle hamuru hazırlayın. Bunun için, margarin, yumurta, bir tutam tuz ve unu derin bir kaba alın. Karbonatı, yoğurtla kabartıp hamura ilave edin ve yoğurun. Hamuru yarım saat kadar dinlendirin. Bu arada harcı hazırlayın. Bunun için yarım paket margarini eritip, unu kavurun. Tuz ilave edip, soğutun. Dinlenen hamurdan bezeler koparın. Tepsi büyüklüğünde açın. Açtığınız yufkaları ikiye bölün. Eritilmiş yarım paket margarinle yağlayın. İkiye katlayın. Hazırladığınız harcı üzerine koyup, yufkayı zarf katlar gibi katlayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 derece fırında pişirin.