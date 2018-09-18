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Kıymalı Börek

Kıymalı Börek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yufka



İÇ MALZEME İÇİN:

400 gram orta yağlı kıyma

3 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet maydanoz, tuz



SOS İÇİN:

2.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ



TEPSİYİ YAĞLAMAK İÇİN: 1 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

İç malzeme için soğanları yemeklik doğrayıp, sıvı yağla birlikte tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak, rengi dönene dek kavurun. Kıyma ekleyip 3 dakika soteleyin. Salça, tuz, karabiber katıp karıştırın ve ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ilave edip soğumaya bırakın. Sos için süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisini fırça yardımıyla yağlayın. 1 adet yufkayı, kenarlarından sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin ve üzerine 2 çorba kaşığı sos gezdirin. 2'nci yufkayı elinizle gelişigüzel büzerek tepsiye yerleştirin ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. 3'üncü yufkayı da büzerek yerleştirin ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. Üzerine iç malzemeyi yayıp, 4'üncü yufkayı yayın ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. Kalan 2 adet yufkayı da aralarına sos gezdirip üst üste ve büzerek tepsiye yerleştirin. Kenarlardan sarkan yufkayı tepsisinin ortasına toplayın ve kalan sosu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
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