Kıymalı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için soğanları yemeklik doğrayıp, sıvı yağla birlikte tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak, rengi dönene dek kavurun. Kıyma ekleyip 3 dakika soteleyin. Salça, tuz, karabiber katıp karıştırın ve ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ilave edip soğumaya bırakın. Sos için süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisini fırça yardımıyla yağlayın. 1 adet yufkayı, kenarlarından sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin ve üzerine 2 çorba kaşığı sos gezdirin. 2'nci yufkayı elinizle gelişigüzel büzerek tepsiye yerleştirin ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. 3'üncü yufkayı da büzerek yerleştirin ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. Üzerine iç malzemeyi yayıp, 4'üncü yufkayı yayın ve 2 çorba kaşığı sos gezdirin. Kalan 2 adet yufkayı da aralarına sos gezdirip üst üste ve büzerek tepsiye yerleştirin. Kenarlardan sarkan yufkayı tepsisinin ortasına toplayın ve kalan sosu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak ya da ılık olarak servis yapın.