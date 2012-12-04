Kıymalı, Bulgurlu, Cevizli Ve Haşhaşlı Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
125 gram oda sıcaklığında margarin
1 kahve fincanı süt
2 adet yumurta
Yarım kahve fincanı toz haşhaş
1 çay kaşığı silme karbonat
1'er çay kaşığı toz şeker ve tuz
Aldığı kadar un
İçi için: Yarım kg kıyma
1 kahve fincanı ince bulgur
1 su bardağı dövülmüş ceviz
3 adet soğan
Yarım kahve fincanı mısır yağı
1 kahve fincanı su
Tuz, karabiber
Üzerine: 1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Öncelikle içi için kıyılmış soğanı mısır yağında hafifçe kavurun. Kıymayı ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun. Bulguru katın ve karıştırın. Suyu ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ceviz, tuz ve karabiber katıp, soğumaya bırakın. Hamur için yoğurma kabına tereyağı, margarin, süt, yumurta, haşhaş, karbonat, toz şeker ve tuzu alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve çay tabağı büyüklüğünde açın. Bir ucuna kıymalı iç harçtan koyun ve diğer ucu üzerine kapatıp, yarım ay şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.