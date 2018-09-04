Kıymalı El Açması Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm hamur malzemesini geniş bir kaba alın ve yoğurun. Üzerine nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirdikten sonra 8 bezeye ayırın. Her bir bezeyi pasta tabağı boyutunda açın. Bezeleri 2 gruba ayırın. Ilk gruptaki 3 bezenin kenarlarından 1 parmak boşluk kalacak şekilde ortalarını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. En üste 4'üncü bezeyi yerleştirip kenara alın. Diğer grup için de aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız beze gruplarını 2 adet büyük ve ince yufka olacak şekilde açın. Yufkaları çay tabağı ile keserek yuvarlaklar çıkarın. Iç malzeme için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ilave edin ve karıştırın. Kestiğiniz parçaların üzerine 1'er çorba kaşığı iç malzemeden koyun. Yarım ay şeklinde, kenarlarını su ile ıslatıp, kıvırarak kapatın. Üzerlerine kalan tereyağını sürün. Börekleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.