Kıymalı Poğaça

karıştırın. Kabartma tozu ve kulak memesi kıvamına gelene kadar azar azar un ilave edip, tüm malzemeyi iyice yoğurun. İçi için kıyma ve kıyılmış soğanı bir tavada kavurun. Kıyılmış biber ve kabuğu soyulduktan sonra küp doğranmış domates ekleyip, 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavayı ocaktan almaya yakın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde açıp, ortasına kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve

yuvarlak hale getirin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında

üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Hamur için, eritilmiş margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurtanın akı, tuz ve toz şekeri derin bir kaba alıp, iyice