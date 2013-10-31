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Kıymalı Poğaça

Kıymalı Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

125 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

(akı ve sarısı ayrılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İçi için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

1'er adet sivri biber ve

domates

Yarım demet maydanoz

Tuz,

karabiber

Üzerine:

Çörek otu

YAPILIŞI

Hamur için, eritilmiş margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurtanın akı, tuz ve toz şekeri derin bir kaba alıp, iyice
karıştırın. Kabartma tozu ve kulak memesi kıvamına gelene kadar azar azar un ilave edip, tüm malzemeyi iyice yoğurun. İçi için kıyma ve kıyılmış soğanı bir tavada kavurun. Kıyılmış biber ve kabuğu soyulduktan sonra küp doğranmış domates ekleyip, 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavayı ocaktan almaya yakın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde açıp, ortasına kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve
yuvarlak hale getirin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında
üzeri pembeleşene kadar pişirin.

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