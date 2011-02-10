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Kolay Poğaça

Kolay Poğaça
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
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MALZEMELER

4 su bardağı un

2 yumurta

1 su bardağı süt yada yoğurt

2 adet kabartma tozu

Bir iki tutam tuz

2 çorba kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Mahlep isteğe göre

YAPILIŞI

Tüm malzeme derin bir kabın içinde yoğurulmaya başlanır. Un elenerek eklenir. Çok sert olmayan bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür. Susam ya da çörek otu serpilir ve 170 ya da 180 derece arası 20-25 dakika pişirilir. Ben üzerileri kızarana kadar pişiriyorum.

PÜF NOKTASI

Çok güzel kabaran, mayayla uğrasmak istemediğiniz zamanlarda kabardı kabarmadı sorunu yaşamayacagınız, hazırlanış süresı 5 dakikayı geçmeyen kurtarıcı bir poğaça... Tavsıye ederım. Afiyet olsun:)
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