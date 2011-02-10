Kolay Poğaça

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MALZEMELER
4 su bardağı un
2 yumurta
1 su bardağı süt yada yoğurt
2 adet kabartma tozu
Bir iki tutam tuz
2 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
Mahlep isteğe göre
YAPILIŞI
Tüm malzeme derin bir kabın içinde yoğurulmaya başlanır. Un elenerek eklenir. Çok sert olmayan bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür. Susam ya da çörek otu serpilir ve 170 ya da 180 derece arası 20-25 dakika pişirilir. Ben üzerileri kızarana kadar pişiriyorum.
PÜF NOKTASI
Çok güzel kabaran, mayayla uğrasmak istemediğiniz zamanlarda kabardı kabarmadı sorunu yaşamayacagınız, hazırlanış süresı 5 dakikayı geçmeyen kurtarıcı bir poğaça... Tavsıye ederım. Afiyet olsun:)