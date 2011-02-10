Kolay Poğaça

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YAPILIŞI

Tüm malzeme derin bir kabın içinde yoğurulmaya başlanır. Un elenerek eklenir. Çok sert olmayan bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür. Susam ya da çörek otu serpilir ve 170 ya da 180 derece arası 20-25 dakika pişirilir. Ben üzerileri kızarana kadar pişiriyorum.