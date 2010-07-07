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Körili Sebzeli Milföy Böreği

Körili Sebzeli Milföy Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy kabak

1 adet iri boy soğan

1 çay bardağı konserve bezelye

Yarım demet maydanoz

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

Tencereye ?sıvı yağı koyup hafif kızdırın. Soğanları piyazlık doğrayıp, tencerede hafif pembeleştirin. Soyulmuş havuç ve kabakları uzunlamasına dörde kesip, ince doğrayın ve tencerede sırasıyla kavurun. Bezelye ilave edin. Sebzeler yumuşayıp piştikten sonra tuz, köri ve karabiber ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Maydanozu ince kıyıp, tencereye katın. Bu arada milföyleri elinizle açtırıp, içine hazırladığınız körili
sebzeden koyun. Hamur uçlarını içe doğru birleştirerek kapatın. Yağlanmış tepsiye ters çevirerek koyun. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soyulmuş dilim domates ve maydanoz yaprakları ile servis yapın.
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