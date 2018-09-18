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Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça

Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

120 gram tereyağı

1 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2-2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



İÇ MALZEME İÇİN:

7-8 adet kuru domates

8-10 adet ceviz içi

2 dal taze kekik, tuz, karabiber



ÜZERI İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1/2 çay kaşığı pekmez

Çörekotu ve ay çekirdeği

YAPILIŞI

Hamuru için yumurta akı ile tereyağını tel çırpıcı ile çırpın. Yoğurt, sirke, tuz ve toz şeker ekleyip homojen bir kıvam alana dek çırpmaya davam edin. Un ve kabartma tozunu ayrı bir yerde karıştırdıktan sonra azar azar yoğurtlu karışıma ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika buzdolabında dinlendirin. İç malzeme için ince kıyılmış kurutulmuş domates, ceviz, tuz, karabiber ve taze kekiği karıştırın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bir parçasını avucunuzda biraz açın. İçine bir tatlı kaşığı hazırladığınız harçtan ekleyip kapatın. Avucunuzda yuvarlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısı ve pekmezi karışıştırıp üzerilerine sürün. Çörekotu veya ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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