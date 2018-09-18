Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru için yumurta akı ile tereyağını tel çırpıcı ile çırpın. Yoğurt, sirke, tuz ve toz şeker ekleyip homojen bir kıvam alana dek çırpmaya davam edin. Un ve kabartma tozunu ayrı bir yerde karıştırdıktan sonra azar azar yoğurtlu karışıma ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika buzdolabında dinlendirin. İç malzeme için ince kıyılmış kurutulmuş domates, ceviz, tuz, karabiber ve taze kekiği karıştırın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bir parçasını avucunuzda biraz açın. İçine bir tatlı kaşığı hazırladığınız harçtan ekleyip kapatın. Avucunuzda yuvarlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısı ve pekmezi karışıştırıp üzerilerine sürün. Çörekotu veya ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.