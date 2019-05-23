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Lorlu Soğuk Lazanya

Lorlu Soğuk Lazanya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 yaprak lazanya hamuru

Yeteri kadar su, 1 çay kaşığı tuz



İç malzeme için

250 gram tuzlu lor

6-7 dal taze soğan (kıyılmış)

Yarımşar demet ince kıyılmış dereotu ve maydanoz

Birer tutam tuz ve karabiber



Sos için:

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan, 1 adet soğan

2 diş sarımsak, bir tutam tarçın

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı


YAPILIŞI

Lazanya yapraklarını kaynayan tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Tencereden alıp soğuk su doldurduğunuz geniş bir kaba koyun ve sertleşmelerini sağlayın.İç malzeme için lor, taze soğan, tuz, karabiber, dereotu ve maydanozu karıştırıp kenara alın. Sosu için kırmızıbiber ve patlıcanı közleyin. Kabuklarını soyup robota alın. Üzerine soğan, sarımsak ve baharatları ekleyip beraber çekin. Zeytinyağını bir tavaya alıp karışımı 3-4 dakika soteleyin. İç malzemeden 2-3 çorba kaşığını süslemek için kenara ayırın. Dikdörtgen lazanya yapraklarının kısa kenarlarına iç malzemeden yerleştirip rulo şeklinde sarın. Ruloların üzerine hazırladığınız sosu gezdirip ayırdığınız harçtan koyarak süsleyin.

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