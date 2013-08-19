Mahlepli Simit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin, yumurta akı ve 1 su bardağı kelle peynirini derin bir kaba alın. Üzerine unu eleyin. Karbonat ve mahlebi ilave edin. Tüm malzemenin karışması için iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları iki avucunuzun içinde yuvarlayarak şerit şekli verin. Şeridin uçlarını birleştirin. Önce yumurta akına, daha sonra susama bulayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.