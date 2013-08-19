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Mahlepli Simit

Mahlepli Simit
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı kelle peyniri

2+3/4 su bardağı un

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı karbonat



Üzeri için:

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı susam

YAPILIŞI

Margarin, yumurta akı ve 1 su bardağı kelle peynirini derin bir kaba alın. Üzerine unu eleyin. Karbonat ve mahlebi ilave edin. Tüm malzemenin karışması için iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları iki avucunuzun içinde yuvarlayarak şerit şekli verin. Şeridin uçlarını birleştirin. Önce yumurta akına, daha sonra susama bulayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

PÜF NOKTASI

Kelle peyniri yerine eski kaşar da kullanabilirsiniz.
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