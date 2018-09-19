Mayasız Kolay Ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurt, su, karbonat, yumurta akı ve tuzu derin bir kaba alıp tahta kaşıkla hepsini karıştırın. Üzerine 3 su bardağı unu yavaş yavaş (tezgahı sık sık kalan yarım su bardağı un ile unlayarak) ilave edin ve dıştan içe doğru yoğurarak ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Yağlanmış orta boy döküm bir tavaya elinizle bastırarak yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, keten tohumu serpin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.