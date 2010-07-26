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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Mekik

Mekik

Mekik
  • 20 Adet
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

125 gram eritilmiş margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya, 2 su bardağı un



Üzerine: Bir buçuk su bardağı vişne

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Süt ve margarini ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu karışıma ekleyip bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamuru mekik kalıplarına pay edin. Vişneleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarıp servis tabağına alın.
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