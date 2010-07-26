Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
125 gram eritilmiş margarin
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya, 2 su bardağı un
Üzerine: Bir buçuk su bardağı vişne
YAPILIŞI
Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Süt ve margarini ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu karışıma ekleyip bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamuru mekik kalıplarına pay edin. Vişneleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarıp servis tabağına alın.