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Midye Poğaça

Midye Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 çorba kaşığı kuru maya

2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

1'er tatlı kaşığı

toz şeker ve tuz

150 gram margarin

ve tereyağı

İçi için:

1 su bardağı siyah zeytin

Kekik

YAPILIŞI

Bir kaseye unu eleyin ve kuru mayayı ekleyip harmanlayın. Ortasını havuz şeklinde açın ve bir yumurta ile diğer yumurtanın akını katın (sarısını üzerine sürmek için ayırın). Yoğurt, sıvı yağ, ılık su, tozş eker ve tuz ekleyip bütün malzemeyi yoğurun. Hamurun mayalanmasını beklemeden 4 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı merdane ile orta büyüklükte açın. Birinci hamurun üzerine eritilmiş margarin ve tereyağı karışımından sürün. İkinci hamuru üzerine serin ve ikisini rulo şeklinde sarın. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Hamurları buzdolabında 1 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız hamurları 2 parmak kalınlığında kesin. Elinizle hafifçe bastırıp büyültün. İç harç için dilimlenmiş siyah zeytin ve kekiği karıştırın. Hamurların ortalarına harçtan pay edin ve poğaça yapar gibi katlayın. Üzerine ayırdığınız yumurtanın sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin.
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