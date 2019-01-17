Mısır Ekmeği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta, tozşeker, tuz, süt ve sıvıyağı derin bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine mısır unu, un ve kabartma tozunu ekleyin. Sert bir hamur elde edene kadar karıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın. Ekmeği yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.