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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Mısır Ekmeği

Mısır Ekmeği

Mısır Ekmeği
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvıyağ

4 su bardağı mısır unu

1/2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Yumurta, tozşeker, tuz, süt ve sıvıyağı derin bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine mısır unu, un ve kabartma tozunu ekleyin. Sert bir hamur elde edene kadar karıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın. Ekmeği yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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