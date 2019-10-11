Nohut unlu baharatlı börek tarifi

Nohut toplarını yapmak için nohut unu, tuz, toz kırmızıbiber ve suyu derin bir kâsede karıştırıp yoğurun. Yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam aldığında hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizle yuvarlayın. Zeytinyağında hafifçe kızartıp, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. İç malzeme için patatesi derin çelik bir tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana dek haşlayıp, kabuklarını soyun ve ezin. Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp ısıtın. Soğan ilave edip, 5 dakika karıştırarak kavurun. Sarmısak ekleyip, karıştırın. Patates ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp, limon suyu, kıyılmış biber ve nane ekleyin. Nohut toplarını bir kaseye alıp iyice ezin. Daha sonra patatesli karışıma ilave edin ve iyice karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde yuvarlayın ve unlanmış tepsiye dizin. Kaplama harcı için tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp, krep hamuru gibi akışkan bir hamur elde edin. Nohut unlu börekleri kaplama harcının içine atıp çıkarın. Isıtılmış zeytinyağında kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.