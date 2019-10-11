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Nohut unlu baharatlı börek tarifi

Nohut unlu baharatlı börek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Nohut unlu toplar için:



1 su bardağı nohut unu



Yarım çay kaşığı acı toz kırmızıbiber



1/4 su bardağı su



1 çay bardağı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı tuz



İç malzeme için: 4 adet patates



Yeteri kadar su



4 çorba kaşığı zeytinyağı



2 adet yemeklik doğranmış soğan



4 diş kıyılmış sarmısak



Yarım demet nane, 1 adet sivri biber



3 çorba kaşığı limon suyu



1 çay kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı tuz



Kaplama harcı için:



Yarım su bardağı tam buğday unu



Yarım su bardağı nohut unu



Yarım paket kabartma tozu



1 su bardağı su



1 çay kaşığı tuz



Kızartmak için:



1 çay bardağı zeytinyağı


YAPILIŞI

Nohut toplarını yapmak için nohut unu, tuz, toz kırmızıbiber ve suyu derin bir kâsede karıştırıp yoğurun. Yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam aldığında hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizle yuvarlayın. Zeytinyağında hafifçe kızartıp, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. İç malzeme için patatesi derin çelik bir tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana dek haşlayıp, kabuklarını soyun ve ezin. Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp ısıtın. Soğan ilave edip, 5 dakika karıştırarak kavurun. Sarmısak ekleyip, karıştırın. Patates ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp, limon suyu, kıyılmış biber ve nane ekleyin. Nohut toplarını bir kaseye alıp iyice ezin. Daha sonra patatesli karışıma ilave edin ve iyice karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde yuvarlayın ve unlanmış tepsiye dizin. Kaplama harcı için tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp, krep hamuru gibi akışkan bir hamur elde edin. Nohut unlu börekleri kaplama harcının içine atıp çıkarın. Isıtılmış zeytinyağında kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.

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