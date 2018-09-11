Nohut Unlu Kandil Simidi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp yoğurun. Karışımdan limon büyüklüğünde bezeler koparıp, düz bir zeminde iki elinizle rulo şekli verin ve iki ucu birleştirip, simit haline getirin. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzeri için yumurta akını derin bir kaba alıp çatalla hafifçe çırpın. Pekmez ekleyip karıştırın. Bu karışımı simitlerin üzerilerine fırça yardımıyla sürüp, bol susam serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirene dek pişirin.