Nohut Unlu Kandil Simidi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yulaf unu
1 su bardağı nohut unu
2 çorba kaşığı rondodan geçirilmiş kuru dut
1 adet yumurta sarısı
1/2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep
1 adet oda sıcaklığında yumurta sarısı
50 gram oda sıcaklığında tereyağı
ÜZERİ İÇİN:
2 çorba kaşığı pekmez
1 adet yumurtanın akı
Susam
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp yoğurun. Karışımdan limon büyüklüğünde bezeler koparıp, düz bir zeminde iki elinizle rulo şekli verin ve iki ucu birleştirip, simit haline getirin. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzeri için yumurta akını derin bir kaba alıp çatalla hafifçe çırpın. Pekmez ekleyip karıştırın. Bu karışımı simitlerin üzerilerine fırça yardımıyla sürüp, bol susam serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirene dek pişirin.