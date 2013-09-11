Nohutlu Börek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3-4 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ılık su
Hamuru açmak için:
Yarım su bardağı nişasta
1 çay bardağı un
İçi için:
500 gram nohut
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet soğan
Tuz, karabiber
1 çay bardağı süt
1 çorba kaşığı kuru fesleğen
3 çorba kaşığı tahin
1 çorba kaşığı toz şeker
Üzeri için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı susam
YAPILIŞI
Derin bir kaseye unu eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tuz, kabartma tozunu koyun. Suyu azar azar ilave edin. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlendirin. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın. Bir kapta nişasta ve unu karıştırın. Hamurların üzerine bu karışımdan serperek açın. Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohudu haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra blenderden geçirin. Bir tencerede erittiğiniz tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. İçine nohut, tuz, karabiber, süt, fesleğen, tahin ve toz şeker ilave edip kavurmaya devam edin. Ilınması için bir kenara alın. Açtığınız hamurları ortadan ikiye bölün. Yuvarlak kısmına hazırladığınız harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. Yufka ve harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ruloları yağlanmış fırın tepsisine, kendi etraflarında çevirerek yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika pişirin. İster sıcak ister soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Hamurun kıvamına göre ılık su miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bu böreği hazır yufka ile de yapabilirsiniz.