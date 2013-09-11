Nohutlu Börek Tarifi

Derin bir kaseye unu eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tuz, kabartma tozunu koyun. Suyu azar azar ilave edin. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlendirin. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın. Bir kapta nişasta ve unu karıştırın. Hamurların üzerine bu karışımdan serperek açın. Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohudu haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra blenderden geçirin. Bir tencerede erittiğiniz tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. İçine nohut, tuz, karabiber, süt, fesleğen, tahin ve toz şeker ilave edip kavurmaya devam edin. Ilınması için bir kenara alın. Açtığınız hamurları ortadan ikiye bölün. Yuvarlak kısmına hazırladığınız harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. Yufka ve harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ruloları yağlanmış fırın tepsisine, kendi etraflarında çevirerek yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika pişirin. İster sıcak ister soğuk olarak servis yapın.