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Nohutlu Ekmek Aşı

Nohutlu Ekmek Aşı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün bayat ekmek



Yarım çay bardağı sıvıyağ



1 adet soğan



1 su bardağı haşlanmış nohut



4 su bardağı et suyu



1 çorba kaşığı salça



2 diş sarmısak



Tuz, karabiber



2 çorba kaşığı limon suyu veya nar ekşisi



1 tatlı kaşığı nane



1 çay kaşığı pulbiber


YAPILIŞI

Bayat ekmeği küp doğrayıp kenara alın. Sıvıyağın yarısını tencereye koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp sıvıyağda soteleyin. Nohut ve et suyunu ilave edin. Daha sonra salça, kıyılmış sarmısak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan sıvıyağda nane ve pulbiberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Nohutlu ekmek aşını, 1 adet bayat pide ile de yapabilirsiniz.
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