Nohutlu Ekmek Aşı

Bayat ekmeği küp doğrayıp kenara alın. Sıvıyağın yarısını tencereye koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp sıvıyağda soteleyin. Nohut ve et suyunu ilave edin. Daha sonra salça, kıyılmış sarmısak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan sıvıyağda nane ve pulbiberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.