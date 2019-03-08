Nohutlu Ekmek Aşı

1 adet bütün bayat ekmek
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 adet soğan
1 su bardağı haşlanmış nohut
4 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı salça
2 diş sarmısak
Tuz, karabiber
2 çorba kaşığı limon suyu veya nar ekşisi
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı pulbiber
Bayat ekmeği küp doğrayıp kenara alın. Sıvıyağın yarısını tencereye koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp sıvıyağda soteleyin. Nohut ve et suyunu ilave edin. Daha sonra salça, kıyılmış sarmısak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan sıvıyağda nane ve pulbiberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.