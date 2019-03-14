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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Omaç

Omaç

Omaç
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün bayat ekmek



1 adet soğan



2 diş sarmısak, 2 adet sivri biber



3 adet domates



1 tatlı kaşığı biber salçası



1 kahve fincanı sıvıyağ



250 gram beyaz peynir



1 demet maydanoz, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Ekmeği hafifçe ıslatarak, elinizle leblebi iriliğinde ufalayın. Kıyılmış soğan, sarmısak, sivri biber, küp doğranmış domates, biber salçası, sıvıyağ, tuz ve karabiberi karıştırın. Üzerine ufalanmış bayat ekmeği ekleyin. Daha sonra çatalla ezdiğiniz beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu ilave ederek yoğurun. Harçtan parçalar kopararak istediğiniz şekli verin. Soğuk olarak servis yapın.

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