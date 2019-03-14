Ekmeği hafifçe ıslatarak, elinizle leblebi iriliğinde ufalayın. Kıyılmış soğan, sarmısak, sivri biber, küp doğranmış domates, biber salçası, sıvıyağ, tuz ve karabiberi karıştırın. Üzerine ufalanmış bayat ekmeği ekleyin. Daha sonra çatalla ezdiğiniz beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu ilave ederek yoğurun. Harçtan parçalar kopararak istediğiniz şekli verin. Soğuk olarak servis yapın.