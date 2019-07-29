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Otlu Börek Tarifi

Doğada sayısını tam olarak bilemediğimiz her biri birbirinden şifalı bin bir çeşit ot var. Bu otlar kimi zaman güzellik reçetelerinin vazgeçilmezi olurken kimi zaman da lezzetli tariflerle sofralarımızı süslüyor. İşte size çok seveceğiniz otlu börek tarifi
Otlu Börek Tarifi
  • 16 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet radika



1 demet ebegümeci



1 adet büyük boy soğan



2 adet kırmızı biber



1 çay bardağı zeytinyağı



300 gram beyaz peynir



4 adet yufka



Tuz, karabiber ve pulbiber





Yufkalara sürmek için:



2 adet yumurta



100 gram eritilmiş tereyağı



1 çay bardağı yoğurt





Üzeri için:



1 adet yumurta sarısı



Susam


YAPILIŞI

Ebegümeci ve radikayı temizleyip irice doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, yemeklik doğanmış soğanı rengi dönene dek kavurun. İnce kıyılmış biber ekleyip birkaç dakika daha kavurun ve doğranmış otları ilave edin. Tuz, karabiber ve pulbiber katın. Otlar suyunu salıp çekince ocaktan alın. Ufalanmış beyaz peynir ilave edin. Çırpılmış yumurta, eritilmiş tereyağı ve yoğurdu karıştırın. Bir adet yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine yoğurtlu karışımdan sürüp ikinci yufkayı koyun ve 8 eşit üçgen parçaya bölün. Her parçanın geniş kısmına otlu iç harçtan koyun. Kenar kısımlarını enli bir şekilde içe doğru katlayın ve sarın. Diğer parçaları da aynı şekilde hazırlayıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Orta kısımlarına uzunlamasına küçük birer kesik atın. Kalan 2 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.

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