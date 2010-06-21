Otlu Muska Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle iç harcı hazırlayın. Bunun için soğanı rendeleyip rengi dönene kadar tereyağında kavurun. İnce kıyılmış ıspanak, taze soğan ve maydanozu ilave edip 5 dakika daha kavurun. Ocaktan alıp soğutun ve üzerine peynir ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sıvıyağ ve suyu karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine yayın. Üzerine yağlı karışımdan sürün. Tam ortadan ikiye bölün. Her parçayı uzunlamasına üçe katlayın. Uç kısmına harç koyup muska şeklinde katlayın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yağlı karışımdan sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirip, sıcak servis yapın.

