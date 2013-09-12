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Paçanga Böreği Tarifi

Herkesin seveceği paçanga böreği nasıl yapılır? Pratik paçanga böreği tarifi...
Paçanga Böreği Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

12 dilim pastırma

5 adet sivri biber

24 dilim salam

24 dilim kaşar peyniri

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Yufkaların her birini 4 eşit parçaya bölüp 12 adet üçgen parça elde edin. Her üçgen parçasının geniş tarafına önce pastırma dilimini, üzerine halka kesilmiş yeşil biber parçalarını koyun. Daha sonra 2 dilim salam ve en üste de 2 dilim kaşar peyniri ekleyin. Üçgen yufkanın iki kenarını üstüne kapatın. Yassı bir sigara böreği görünümü alacak şekilde üç parmak eninde sarın. Yufkanın uç kısmına hafifçe su sürüp yapıştırın. Tüm yufkaları sardıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü kızartın. Kağıt havlu üzerine alın. Sıcak olarak servis yapın.
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