Patatesli Bükme Börek Tarifi

HARÇ için rendelenmiş patates, peynir, nane, karabiber ve tuzu karıştırın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı sıvı yağda soteleyip harca ekleyin ve iyice karıştırın. Hamur için yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp, yaş maya, yumurta akı, süt, yoğurt, sıvı yağ, sirke ve tuz ekleyip yoğurun. Hamuru 10 eşit bezeye ayırıp, her birini merdaneyle ayrı ayrı pasta tabağı ebadında açın. Üzerlerine tereyağı sürün. 5 adet bezeyi üst üste yerleştirip, dikdörtgen olacak şekilde yeniden açın. Boylamasına, üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Ortalarına harcı pay edip, köşelerden karşılıklı kapatıp, hafifçe bükün. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derede fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.