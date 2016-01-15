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Patatesli Bükme Börek Tarifi

Afyon yöresine ait patatesli bükme börek nasıl yapılır? Hem doyurucu hem lezzetli patatesli bükme börek tarifi...
Patatesli Bükme Börek Tarifi
  • 20 Adet
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı, 1 çay kaşığı tuz

Harç için: 3 adet haşlanmış patates

200 gram beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber, 1 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Üzerine: 1 çay kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

HARÇ için rendelenmiş patates, peynir, nane, karabiber ve tuzu karıştırın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı sıvı yağda soteleyip harca ekleyin ve iyice karıştırın. Hamur için yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp, yaş maya, yumurta akı, süt, yoğurt, sıvı yağ, sirke ve tuz ekleyip yoğurun. Hamuru 10 eşit bezeye ayırıp, her birini merdaneyle ayrı ayrı pasta tabağı ebadında açın. Üzerlerine tereyağı sürün. 5 adet bezeyi üst üste yerleştirip, dikdörtgen olacak şekilde yeniden açın. Boylamasına, üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Ortalarına harcı pay edip, köşelerden karşılıklı kapatıp, hafifçe bükün. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derede fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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